Festival di Castrocaro: il rapper sammarinese Personal tra i 10 finalisti

Nel video l'intervista a Personal, rapper

Jacopo Nicoló in arte Personal, 24 anni, sammarinese è tra i 10 finalisti del 67esimo Festival di Castrocaro.

È attivo nella scena musicale dal 2016 e si distingue per testi introspettivi che intrecciano riferimenti letterari, artistici, epici e mitologici. La finale è in programma domenica 29 giugno.

"Sono finalista di Castrocaro e ci sono arrivato dopo tante tappe - spiega Personal. Inizialmente ho mandato il brano online, poi è risultato idoneo e sono andato in presenza a Castrocaro. Poi ad Aprilia dove c’è l’isola degli artisti e per fortuna sono tra i 10 finalisti".



Nella giuria Beppe Vessicchio, Serena Brancale e Clementino.

"Per me anche solo farmi giudicare le Clementino è un onore - continua -. Io sono cresciuto con il suo rap freestyle li ho fatti grazie a lui. Per me è già una vittoria. Ho avuto diverse esperienze tra l’altro qua a SAN MARINO sono arrivato tra i quattro europei del Tour Music Fest 2024 e anche lì c’era una giuria di eccellenza".



Partecipa con il suo brano "Profilo privato" che riflette sulle logiche dei social e dell'apparenza. "Il brano lo sentirete . conclude - intanto mi raccomando andate a mettere like perché conterà parzialmente per una classifica provvisoria, Su Instagram mi chiamo @sonopersonal".

