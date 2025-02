Festival di Sanremo, ci sarà anche San Marino RTV

Conto alla rovescia, poche ore e si alza il sipario: dalle 20.40 sul palco dell'Artiston con il Festival di Carlo Conti, affiancato alla conduzione da Antonella Clerici e Gerry Scotti. Primi super ospiti: Jovanotti e il duetto MiraAwad e Noa, in “Imagine”. Tutti i 29 cantanti saranno in gara nella prima serata, ordine di uscita, il medesimo delle prove di ieri. Lo ha ribadito Conti, che mira a rispettare gli orari di una scaletta che si annuncia più asciutta rispetto all'edizione targata Amadeus, puntando così a chiudere all'1.15. Durante la prima serata voterà soltanto la giuria della sala stampa, tv e web. Ne uscirà una classifica provvisoria, rendendo note soltanto le prime cinque posizioni, in ordine casuale.

E a Sanremo ci sarà anche San Marino RTV: dal SIAE Stage, collegamenti live quotidiani con l'inviata Maria Letizia Camparsi negli spazi informativi della rete, su Radio San Marino, rilanciati dai canali social e sul web: il racconto, l'approfondimento, le interviste agli artisti dal backstage. Da domani a sabato, alle 17.30 un format dedicato, in collaborazione con No Name Radio, che presenta Sanremo Republic, dal roof del Casinò con Federica Longo e Angelo Terraciano.