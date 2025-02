CANZONE ITALIANA Festival di Sanremo, ci sarà anche San Marino RTV Collegamenti live quotidiani con l'inviata Maria Letizia Camparsi negli spazi informativi della rete, su Radio San Marino, rilanciati dai canali social e sul web

Conto alla rovescia, poche ore e si alza il sipario: dalle 20.40 sul palco dell'Artiston con il Festival di Carlo Conti, affiancato alla conduzione da Antonella Clerici e Gerry Scotti. Primi super ospiti: Jovanotti e il duetto MiraAwad e Noa, in “Imagine”. Tutti i 29 cantanti saranno in gara nella prima serata, ordine di uscita, il medesimo delle prove di ieri. Lo ha ribadito Conti, che mira a rispettare gli orari di una scaletta che si annuncia più asciutta rispetto all'edizione targata Amadeus, puntando così a chiudere all'1.15. Durante la prima serata voterà soltanto la giuria della sala stampa, tv e web. Ne uscirà una classifica provvisoria, rendendo note soltanto le prime cinque posizioni, in ordine casuale.

E a Sanremo ci sarà anche San Marino RTV: dal SIAE Stage, collegamenti live quotidiani con l'inviata Maria Letizia Camparsi negli spazi informativi della rete, su Radio San Marino, rilanciati dai canali social e sul web: il racconto, l'approfondimento, le interviste agli artisti dal backstage. Da domani a sabato, alle 17.30 un format dedicato, in collaborazione con No Name Radio, che presenta Sanremo Republic, dal roof del Casinò con Federica Longo e Angelo Terraciano.

