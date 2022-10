Festival felsineo del "suono in cui viviamo" (Franco Fabbri)

Edizione 2022 in spazi 'nomadici' metropolitani in una GALASSIA intorno a un centro per le diversità sonore esistenti: DumBo, Palazzo Re Enzo, Accademia Belle Arti, Oratorio San Filippo e PoliTeatro Occupato. Un festival internazionale con performer da tutto il mondo (apre il dj set, Laurent Garnier) evento sostenuto dal MIC (Ministero Italiano Cultura) dalla Regione Emilia Romagna e dal Comune di Bologna. Una festa audiovisiva in collaborazione con il conservatorio e le accademie grafiche e artistiche felsinee. “Internet doveva salvarci invece rischia di essere la nostra nemesi”: rete nata dall'esercito americano per unire ci divide 'parcellizzando' il tempo in clip, like, tag e post, storie sempre più corte... morte. A salvarci sarà la musica.