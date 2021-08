SAN MARINO Festival Gentile: questa sera il gran finale con il balletto della compagnia Les Italiens de l'Opéra de Paris Si avvia alla conclusione la 3 giorni di arte e spettacolo. Ad arricchire il San Marino Festival Gentile la presenza di ospiti di caratura internazionale

Anche oggi un programma ricco. Ed è stata la meditazione, a caratterizzare gli appuntamenti della mattinata, che hanno coinvolto anche la vicina Verucchio. Nel pomeriggio di nuovo in Repubblica, per un “bagno sonoro con le campane tibetane”. Sempre al Monastero Santa Chiara una lezione di “danza gentile”, seguita dall'esperienza delle “movenze al femminile”, entrambe guidate da Beatrice Carbone: solista alla Scala; e fra i protagonisti, ieri, di un curioso viaggio nel tema “Della Musica e Dell'Equilibrio”. All'evento - aperto dal saluto del Segretario Belluzzi – hanno partecipato anche il biologo e compositore Emiliano Toso; e poi Tricarico: cantautore ed artista visivo. E non è mancato il contributo di Andrea Loreni: funambolo zen, specializzato in traversate a grandi altezze. Nel pomeriggio di oggi altro appuntamento con i salotti di Daniel Lumera, con ospiti di spessore internazionale. Gran finale, questa sera, al Teatro Titano, con lo spettacolo di balletto della compagnia Les Italiens de l'Opéra de Paris.

Nel servizio le interviste a Francesco Tricarico (cantautore ed artista visivo) e Andrea Loreni (funambolo)

