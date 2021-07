Festival Soul: da Porretta a Soulsville

Una tradizione storica per PORRETTA TERME, tra Bologna e Pistoia sui crinali in Appennino, la cittadina da sempre soprannominata SOULSVILLE (come a Memphis-Tennesee) EUROPE in nome del Porretta Soul Festival che tornerà a dicembre con la 33^ edizione dopo l'inaugurazione dei murales a giugno la cittadella della musica riprenderà vita tra Natale e Capodanno. UNTIL WE MEET AGAIN (torneremo ancora, finché ci incontreremo di nuovo) a tutto soul, sempre. Se è vero che le leggende del soul e dell'R&B sono venute in 3 decenni al festival porrettano l'evento è molto noto negli States anche per il docu-film di Della Fonte che racconta i viaggi e le passioni degli artisti proveniente da Memphis, Chicago e New Orleans. Vero amore per l'Italia e il Paese del soul bolognese: SOULSVILLE-PORRETTA, appunto. Artisti e star americane al bar del centro storico appenninico bevono vino con la gente e magari giocano a carte: magia del soul in Emilia-Toscana. Apprezzano le acque termali e mangiano all'emiliana portandosi a casa la nostra cultura.

