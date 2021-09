Festival ZED tra corpo e nuove tecnologie

Re-FLOW ( riflusso o nuovo flusso del processo creativo) in paesaggi sintetici e ambienti immersivi. Una installazione video-acustica circolare aperta allo spettatore coinvolto a turno con 3 visori alla volta. La realtà virtuale invade la città con la terza edizione dello ZED in collaborazione con DamsLab. Un'opera coreografica transmediale rivolta al pubblico in una esperienza poetica live. Un progetto che rileva il movimento della testa traccia un mondo tridimensionale realistico anche su monitor di riferimento. Ritratti prima destrutturati poi ricomposti in re-FLOW appunto in tecnologia Oculus Quest 2. Il linguaggio cinematografico si fonde con la danza in più episodi. Chrysanthi Badeka è un'artista multidisciplinare che sposa il movimento del corpo con le nuove tecnologie.

