EVENTI REGIONE FFF BO: il festival del futuro animato bolognese 24FRAME Future Film Fest di Bologna per la XXV edizione dal titolo IL GIOCO, IL GIOCATTOLO dal 9 al 13 aprile negli spazi del DumBO animazione e arti mediali

L'immagine guida del festival quest'anno è un coniglietto pop con la scritta KEEP SMILING (in tempo di guerra si faccia la pace con la gioia) dell'artista giapponese e bolognese d'adozione Yumi Karasumaru: giocando con l'arte. PLAY in inglese significa giocare e pure fare cinema oltreché suonare per cui il festival apre ai luoghi dell'anima dei bambini che ci abitano anche da adulti con il cinema d'animazione. Storia cinematografica e sperimentazione caratterizzano ancora dopo ¼ di secolo il Future Film bolognese aprendo all'Intelligenza Artificiale in evoluzione. Uno spazio industry animato di respiro europeo nel cuore della regione: paesaggi visivi e antropologici. In apertura un corto in onda anche su RaiPlay di Francesco Frisari, THE PROMPT, in cui le IA, Addestrate a simulare distruzioni di massa, attuano davvero la fine dell'umanità.

