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Fiera Agricola di San Marino, ecco i vincitori del concorso fotografico

Dal lavoro nei campi ai bambini alla scoperta dell'agricoltura: premiate le immagini che valorizzano tradizioni, identità e territorio.

11 giu 2026
Le immagini della premiazione
Le immagini della premiazione

La Fiera Agricola di San Marino si è conclusa con un concorso fotografico per scatti realizzati nell'ambito dell'evento, con l'obiettivo di  valorizzare il lavoro degli agricoltori, promuovere il territorio sammarinese e raccontarne l’identità, le tradizioni e il patrimonio rurale. Il concorso, nato dalla collaborazione tra Consorzio Terra di San Marino e Associazione sammarinese Fotoamatori, ha avuto 3 vincitori: primo posto per Marcello Riccardi, con l'opera “Gli antichi mestieri”, secondo Conrad Mularoni con “Sesto”, che raffigura un anziano appoggiato al fanale di un trattore, e terzi ex equo Andrea Suzzivalli e Stefano Pari, che hanno immortalato bambini alla scoperta del mondo agricolo.

Vedi le foto premiate




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