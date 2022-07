"Figli" d'autore: in memoria di Mattia Torre

FIGLI, quando la notizia del secondogenito è una bomba a scoppio ritardato per la coppia collaudata... Le dinamiche relazionali (tra genitori, famiglia, amici) che cambiano alla nascita secondo l'esperienza vissuta dell'autore Mattia Torre (morto nel 2019 durante le riprese del film): quarantenni... Restare uniti invecchiando un po' tutti i giorni (una coppia di sposi ben collaudata) con i figli che crescono rimane solo l'amore, quello vero, in un mondo cinico a crescita zero. Torre-Bonito hanno sceneggiato con ironia e realizzato un film con una punta di cinismo che non stona nel paese post pandemico sempre più egoistico. Scenari diversi da famiglia a famiglia. Genitori che fanno passi avanti nonostante i dissidi con famigliari e amici camminano per dedizione, l'uno dell'altro, nel cuore dei FIGLI.