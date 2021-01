Figurine verdiane a fumetti

Su Topolino una raccolta di storie a tema Giuseppe Verdi

Le più belle storie della Disney sull'opera lirica in loggioni, palchi e fumetti d'autore. Il TOPOLIBRO da collezione in sei storie anni 70 e 80 verdiane e di altri grandi compositori operistici, scritte dal mitico “parodista” Guido Martina. Il volume è in tutte le edicole e fumetterie sammarinesi e italiane con TOPOLINO 3401 dal 27 gennaio, data della morte di Verdi, 120 anni fa. Paperi melomeni all'opera, protagonisti di “PAPER-damès e Celest'Aida” rivisitazione colorata e scritta in musica, su libretto dell'AIDA verdiana ma non mancano Gioetta Paperina e Romeo Tratto da Gounod oppure Paperin di Bergerac per non parlare della Piccola Madama dalla Butterfly di Puccini. Nomi storici e approfondimenti con tante curiosità sul melodramma e la lirica. Impreziosisce l'idea ludico-didattica e formativa non solo per i giovanissimi, anzi!, la prefazione della musicista BEATRICE VENEZI direttrice d'orchestra, pianista e compositrice, sul canale YouTube e @TopolinoMagazine della Panini Comics.

