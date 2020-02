CINE WEEKEND RSM Film americani, d'amore e di morte, da oscar sul Monte Fine settimana a Borgo Maggiore in pellicole USA 2020 da 1917 a PICCOLE DONNE al Concordia anche in visione pomeridiana

Cominciamo da LITTLE WOMEN con EMMA WATSON, MERYL STREEP e le altre. Movie originale (oscar per i costumi ottocenteschi) nonostante le tante versioni cinematografiche nei decenni tra due secoli. Tutto al femminile tratto dal classico della ALCOTT che parla di piccole grandi donne emergenti... in un mondo lasciato agli uomini per troppo tempo. JO e le altre (sorelle, madre, zia e governante) sono un mondo di donne intorno a uomini interessanti per loro (che c'entrano con i cambiamenti della vita). Arte e cultura, ruoli sociali e ambizioni, per un'idea di libertà sull'autorealizzazione americana senza prescindere dalle donne. 1917, poi, che qualche soddisfazione cinematografica e sonora hollywoodiana ce l'ha avuta nonostante PARASITE (che ne dica il presidente TRUMP...), è una missione impossibile di 2 soldati britannici nel Nord della Francia basata su un inganno (la trappola tedesca): il silenzio della morte e la voglia di vivere di contendenti e civili creano l'ambientazione perfetta per l'effetto speciale dell'anno: la sensazione infinita di lungo piano sequenza artistico lungo 110 minuti.

fz



