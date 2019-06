Film d'essai a San Giuliano fino a luglio

Apre l'edizione 2019, CONVERSAZIONI ATOMICHE di Felice Farina, autore in sala stasera per rispondere al pubblico sul road movie “scientifico” e divulgativo con ricercatori e astronomi da Frascati a Campo Imperatore in un viaggio nelle fisica di laboratorio tra atomi e particelle sotto e dentro il Gran Sasso e nell'interferometro, buddy comedy sempre a due, sul destino del mondo praticamente sconosciuto (dai mortali ma non da Farina...). Prosegue il programma italiano il 18 giugno con TUTTO LISCIO di Ivan Maltagliati girato e presentato proprio al Borgo San Giuliano con il romagnolo Ivano Maresccotti protagonista la Cucinotta e tanti talenti locali improntato sulla storia musicale dei CASADEI. Il 27 giugno tocca al fenomeno isolano tutto improntato sulla SARDEGNA produzione indipendente di successo L'UOMO CHE COMPRÒ LA LUNA di Paolo Zucca con un inossidabile Benito Urgu. Segue il giorno dopo (venerdì 28 giugno) IL BENE MIO di Pippo Mezzapesa mattatore RUBINI che recita il ricordo di una moglie morta in un paesino distrutto dal terremoto. Il 4 luglio arriva SELFIE di Ferrante girato con l' i-phone a Napoli da 2 ragazzi. Chiude il 9 luglio Gianfreda con il film dell'anno prodotto in Casa Papa Giovanni di Don Benzi, TUTTE COSE BELLE, su accoglienza e migranti vicinissimi a noi protagonista la nostra Pat Bollini.

