CINEMA RSM Film da Oscar a Borgo Maggiore Weekend sammarinese da Oscar e da festival internazionale, proiezioni alle 18 e alle 21, con THE FATHER protagonista Anthony Hopkins e IL CONCORSO di Miss Mondo sul femminismo anni 70

“Sentirsi come le foglie nel vento” è il sottotitolo giusto che traduce il pathos del film, protagonista il vecchio ANTHONY (nel ruolo azzeccato del film e per l'Oscar al miglior attore), nella commedia inglese d'appartamento. Trasposizione del copione teatrale francese di Zeller, IL PADRE, sulle complicanze sociali e famigliari della demenza senile (e dell'Alzheimer) è “Come un puzzle dove ne manca un pezzo...” - scrive il drammaturgo. Per IL CONCORSO di bellezza mondiale molto anglosassone alla Royal Albert Hall in mondovisione quello delle ragazze del 1970, che combattono per la parità, è “un comportamento scorretto”, secondo i giudici tutti uomini come al mercato bestiame (dirà una delle concorrenti -militanti femministe). La politica è onnipresente nella commedia leggera e dissacratoria tutto porta alla rivoluzione sessuale degli anni a venire tra Vietnam e ribellione culturale.

fz



