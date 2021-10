PRIME VISIONI Film di qualità intorno a noi Lunedì della critica con il cinema d'essai a Savignano e la rassegna d'autore a Santarcangelo rispettivamente in SUPERNOVA protagonisti Firth-Tucci e TITANE della Ducournau

SUPERNOVA è la storia di due partner vicini da 20 anni più che amici o amanti: due uomini a loro modo 'morenti'... con un vecchio camper sembrano cercare lungo l'Inghilterra il loro passato per paura di dimenticarne il futuro (Tusker-Tucci comincia a non ricordare causa l'Alzheimer mentre Sam-Firth vuole perdersi con lui). Inizialmente, provando, il regista “british” Harry Macqueen aveva invertito le parti dei due attori che si conoscono da sempre, essendo speculari, hanno preferito riscambiarsi i personaggi. Supernova è un'esplosione (designata) di una stella nella Via Lattea. TITANE è il Titanio un metallo resistentissimo al calore e alla corrosione capace di donare alle varie leghe una durezza inconsueta. Il film vincitore a Cannes parte da una bambina in simbiosi con la carrozzeria e il rumore dell'auto di famiglia. Giocando distrae il padre che va fuori strada e lei ferita alla testa viene operata utilizzando una calotta metallica su parte del cranio. Una bimba- cyborg, un pompiere che salva vite, cerca un figlio scomparso e trova una figlia assassina. La trama smonta la famiglia patriarcale annullando il “paterno” che c'è in noi con la macchina... Intanto Caterina Caselli canta: “nessuno mi può giudicare, nemmeno tu” colonna sonora di una mattanza inaudita, perpetrata dalla protagonista, in casa (battuta: " ma in quanti abitate qui!? - sottotesto, che devo ammazzarvi, tutti).

fz

