Film festival: da venerdì 'L'Europa a San Marino, San Marino in Europa'

Un festival cinematografico a San Marino con la partecipazione di 19 ambasciate di Stati membri dell'Ue nella Repubblica del Titano, che hanno selezionato un film del loro Paese da proiettare al Cinema Concordia dal 24 marzo al 27 aprile: è 'L'Europa a San Marino, San Marino in Europa', promosso dalla Delegazione dell'Unione Europea a San Marino, insieme alla Segreteria degli Affari Esteri e alla Segreteria della Cultura di San Marino in collaborazione con gli Istituti Culturali-San Marino Cinema. I film spaziano da commedie e film per bambini a film drammatici, thriller storici, documentari. Le proiezioni sono in lingua originale con sottotitoli in italiano o inglese. L'ingresso è gratuito. Il Festival avrà inizio il 24 marzo con due proiezioni e due film al giorno fino alla fine del mese, poi proseguirà ogni giovedì di aprile.

Aprirà la rassegna, venerdì 24 marzo, la Lituania con il film 'Mariupolis' di Mantas Kvedaravicius; chiusura giovedì 27 aprile con il Lussemburgo e 'Totem' di Sander Burger.