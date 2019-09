Film sociale non solo per famiglie: Rai Cinema propone un supereroe tutto speciale

Il film "Mio fratello ricorre i dinosauri"

Una storia di formazione che sembra un romanzo ma è pura vita. Racconta di Giovanni, fratello down del giovane scrittore MAZZARIOL, capace con il suo amore tutto speciale di cambiare i rapporti famigliari e tutto il mondo intorno... Fratelli, sorelle, genitori e figli in un film di genere dedicato alla famiglia. Alessandro Gassman e Isabella Ragonese recitano nella Bassa bolognese (Pieve di Cento) insieme al piccolo LORENZO SISTO (nei panni di GIO: vera star anche sul set) una commedia del cuore piena di tenerezza e simpatia per il bambino che “RINCORRE I DINOSAURI” e vede le persone dentro... da supereroe più che speciale quale veramente è. Il cinema per famiglie (categorie obsoleta della critica) non è solo per famiglie ma per te, me e per tutti quelli, che “non si vergognano di sorridere” - scrive l'autore e sceneggiatore ventenne, GIACOMO fratello di GIO.

