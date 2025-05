#EUROVISION2025 Finale Eurovision, il commento del Dg Roberto Sergio: "Grande visibilità del brand San Marino" Il direttore generale di San Marino Rtv e Rai si complimenta con Lucio Corsi: "È nata una stella"

“Non ho mai pensato a Gabry Ponte, che ringrazio per l’impegno e la passione dimostrati in questi giorni a Basilea, vincitore dell’Eurovision Song Contest. Ricordo, inoltre, che la gara era tra cantanti e non tra Stati o tra televisioni e che le modalità di voto delle giurie di qualità rispecchiano scelte “politiche” ed alleanze geopolitiche non controllabili. Sono, invece, entusiasta della visibilità del brand San Marino di questi ultimi tre mesi, oltre 200 milioni di contatti, e contento dell’ottimo lavoro di tutti i colleghi di San Marino RTV e dei colleghi Rai coinvolti con me in questo progetto. Infine complimenti a Lucio Corsi: è nata una stella.”

