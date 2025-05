BASILEA 2025 Finale Eurovision: trionfa l'Austria con JJ. Gabry Ponte: "È stata una fantastica esperienza" San Marino chiude in 26ᵃ posizione. Gasperoni (Segretario particolare al Turismo): "La nostra vittoria era raggiungere la finale dopo tanti anni"

Era uno dei favoriti e ha trionfato sul palco dello Eurovision. L'Austria, con JJ e Wasted Love, vince l'edizione 2025. San Marino arriva, purtroppo, all'ultimo posto della finale. Gabry Ponte, con Tutta l'Italia, non convince le giurie e gli spettatori votanti, nonostante la canzone fosse molto popolare e cantata dentro e fuori l'arena.

Dalle giurie nazionali San Marino riceve 9 punti di cui 6 dall'Italia. 18 invece tramite il televoto, di cui 12 dai telespettatori italiani. Con Gabry Ponte il Titano è comunque tornato in finale dopo tre anni di eliminazioni.

Edizione dello Eurovision ricca di colpi di scena: la Svezia, data per vincitrice dai bookmakers, si è dovuta accontentare del quarto posto. Il canto lirico di JJ e una performance teatrale gli hanno fatto guadagnare il primo posto, dopo un testa a testa fino all'ultimo con Israele, rappresentato da Yuval Raphael, con New Day Will Rise. "Accettazione e uguaglianza per tutti - ha affermato JJ durante la conferenza stampa da vincitore -. Sono così felice di rappresentare la fantastica comunità queer. L'amore è forte e continueremo a combattere per i nostri diritti".

Terza posizione per Tommy Cash ed Espresso Macchiato (Estonia). Buon risultato per l'Italia: Volevo Essere Un Duro di Lucio Corsi diventa una delle più amate e balza al quinto posto. Da San Marino 12 punti. I rappresentanti istituzionali sammarinesi presenti a Basilea non nascondono la delusione per l'ultimo posto del Titano.

"La nostra vittoria, e l'avevamo detto - afferma Alan Gasperoni, segretario particolare al Turismo - era raggiungere la finale dopo tanti anni, poi è ovvio che non siamo soddisfatti dell'ultimo posto, ma è una delusione che viene dal fatto che tutti hanno dato il massimo. Per primo Gabry Ponte che ha portato avanti questo progetto con grande dignità e rispetto dei colori di San Marino e dei sammarinesi. E' una competizione in cui si può vincere o perdere. Ci sono tante dinamiche, alcune anche molto particolari, che condizionano un po' la classifica finale. Grazie ancora una volta a Gabry Ponte e a tutto il suo staff, alla San Marino RTV, a tutti voi, ad Alessandro Capicchioni e Marco Vannuzzi. Ho trovato in questa missione a Basilea grande professionalità, disponibilità e un piccolo Stato che si è mosso come un grande Stato".

"E' stata una fantastica esperienza", ha affermato Gabry Ponte parlando con chi lo ha salutato nell'area delegazioni.

Nel servizio l'intervista ad Alan Gasperoni (segretario particolare Segreteria di Stato Turismo)

