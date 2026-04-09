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Finardi canta Finardi: un Eugenio per "Tutto"

Eugenio Finardi canta “Tutto Finardi” al Teatro Duse di Bologna tappa emiliana del tour 2026

di Francesco Zingrillo
9 apr 2026

Cinquant'anni di canzoni e tanta musica di EUGENIO FINARDI in un percorso artistico unico in live. Presenta il suo ultimo lavoro nell'album TUTTO del 2025. Accanto ai successi storici le sonorità creative e gli arrangiamenti innovativi di un cantautore profondo e intimo. Racconta gli affetti, la famiglia, e gli amori senza fine: “Tutto” il nostro “Futuro”, appunto. La musica è sempre 'ribelle' e lui è ancora un 'extraterreste' come artista capace di amare la 'radio' e la gente dialogando, adesso, col suo presente. FINARDI può cantare FINARDI, ormai, senza mai guardarsi indietro.




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