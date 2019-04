Fine del gioco... ma i supereroi non muoiono mai!

Avengers Endgame

Si chiude un ciclo dei supereroi cinematografici come li abbiamo conosciuti finora con il filmone epico dei fratelli Russo incentrato su IRON MAN, HULK, CAPTAIN AMERICA e THOR. Discorso a parte per l'attesissimo SPIDER-MAN: FAR FROM HOME che continua. Il cinecomic Marvel mette la parola fine a un importante capitolo del cinema di fantascienza di questo decennio dopo 22 storie in 11 anni. È un finale agrodolce che probabilmente colpirà dritto al cuore i fan di questo o quel personaggio, ma a nostro avviso “Avengers: Endgame” si conclude, almeno questa volta, veramente con i titoli di coda dopo il cameo anche divertente e ironico dedicato al grande autore STAN LEE. Thanos e la morte non senza violenza sono ben presenti nelle 3 parti del movie che dura 180 minuti. 3 ore di puro spettacolo e divertimento oltre ogni aspettativa - conferma la nostra Redazione Web che ha visto Endgame per noi “senza spoilerare” - grazie ai personaggi carismatici più conosciuti l'Universo marveliano sarà come sempre imprevedibile...

