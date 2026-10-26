TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
12:37 La 'Matrice' per l'Intelligenza Artificiale di oggi 12:25 Tragedia ferroviaria a Toledo: almeno 64 morti nello scontro tra due treni ad alta velocità 12:22 Onorificenza a Guerrini e Prusak: i complimenti di Pedini Amati, Fabbri e Valli 12:15 Merendino: "Sensazioni positive, anche se la partita si è complicata su un nostro errore" Antonioli: "Ci è mancato un pizzico di fortuna, ma i ragazzi stanno crescendo" 12:09 Antenna telefonia mobile: lettere aperta del Gruppo di Cittadini di Gualdicciolo per verificare una nuova collocazione 12:01 Onorificenza di Sant'Agata ai piloti Guerrini e Prusak: San Marino sul tetto del mondo nell'Ecorally 10:13 Conferita l’Onorificenza di Sant’Agata ai piloti Guido Guerrini e Artur Prusak, Campioni del Mondo FAMS 08:54 Attesa per l'ultima manovra di bilancio del governo Meloni
  1. Home
  2. News
  3. Cultura

Fine settimana di spettacoli tra musica e teatro

Alla chiesa di San Francesco terzo appuntamento della Rassegna Musicale d'Autunno organizzata dalla Camerata del Titano. Al Centro Sociale di Fiorentino lo spettacolo per ragazzi “Il giro del mago in 80 mondi”.

di Giacomo Barducci
26 ott 2026
Alla chiesa di San Francesco terzo appuntamento della Rassegna Musicale d'Autunno organizzata dalla Camerata del Titano. Al Centro Sociale di Fiorentino lo spettacolo per ragazzi “Il giro del mago in 80 mondi”.Alla chiesa di San Francesco terzo appuntamento della Rassegna Musicale d'Autunno organizzata dalla Camerata del Titano. Al Centro Sociale di Fiorentino lo spettacolo per ragazzi “Il giro del mago in 80 mondi”.
Alla chiesa di San Francesco terzo appuntamento della Rassegna Musicale d'Autunno organizzata dalla Camerata del Titano. Al Centro Sociale di Fiorentino lo spettacolo per ragazzi “Il giro del mago in 80 mondi”.

Dal Barocco al Klezmer: alla chiesa di San Francesco va in scena il terzo appuntamento della Rassegna Musicale d'Autunno. Raphael Negri e ShuYue Chen portano in scena un concerto che unisce il repertorio barocco alla tradizione klezmer, in un dialogo tra culture, epoche e paesaggi sonori. Il programma del concerto racconta del ruolo del violino e i molteplici impieghi che questo strumento ha avuto in un'epoca in cui, allo stile più accademico e descrittivo delle sonate, si affiancavano composizioni di carattere popolare come tarantelle, follie, variazioni e rielaborazioni di melodie tradizionali.

Il teatro per ragazzi ha invece animato il pomeriggio al Centro Sociale di Fiorentino con la nuova rassegna organizzata da Volontari Civici nei Castelli e la Giunta di Castello di Fiorentino. La combriccola dei Lillipuziani ha presentato “Il giro del mago in 80 mondi”. Protagonista dello spettacolo è l'audace Giacomo, che decide di intraprendere un viaggio epico attorno al globo. A ogni tappa però scopre e impara un nuovo gioco di prestigio, per trasportare il pubblico in tanti luoghi diversi , pieni di sorprese e meraviglie.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cultura