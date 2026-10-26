Fine settimana di spettacoli tra musica e teatro

Dal Barocco al Klezmer: alla chiesa di San Francesco va in scena il terzo appuntamento della Rassegna Musicale d'Autunno. Raphael Negri e ShuYue Chen portano in scena un concerto che unisce il repertorio barocco alla tradizione klezmer, in un dialogo tra culture, epoche e paesaggi sonori. Il programma del concerto racconta del ruolo del violino e i molteplici impieghi che questo strumento ha avuto in un'epoca in cui, allo stile più accademico e descrittivo delle sonate, si affiancavano composizioni di carattere popolare come tarantelle, follie, variazioni e rielaborazioni di melodie tradizionali.
Il teatro per ragazzi ha invece animato il pomeriggio al Centro Sociale di Fiorentino con la nuova rassegna organizzata da Volontari Civici nei Castelli e la Giunta di Castello di Fiorentino. La combriccola dei Lillipuziani ha presentato “Il giro del mago in 80 mondi”. Protagonista dello spettacolo è l'audace Giacomo, che decide di intraprendere un viaggio epico attorno al globo. A ogni tappa però scopre e impara un nuovo gioco di prestigio, per trasportare il pubblico in tanti luoghi diversi , pieni di sorprese e meraviglie.