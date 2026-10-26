SAN MARINO Fine settimana di spettacoli tra musica e teatro Alla chiesa di San Francesco terzo appuntamento della Rassegna Musicale d'Autunno organizzata dalla Camerata del Titano. Al Centro Sociale di Fiorentino lo spettacolo per ragazzi “Il giro del mago in 80 mondi”.

Dal Barocco al Klezmer: alla chiesa di San Francesco va in scena il terzo appuntamento della Rassegna Musicale d'Autunno. Raphael Negri e ShuYue Chen portano in scena un concerto che unisce il repertorio barocco alla tradizione klezmer, in un dialogo tra culture, epoche e paesaggi sonori. Il programma del concerto racconta del ruolo del violino e i molteplici impieghi che questo strumento ha avuto in un'epoca in cui, allo stile più accademico e descrittivo delle sonate, si affiancavano composizioni di carattere popolare come tarantelle, follie, variazioni e rielaborazioni di melodie tradizionali.

Il teatro per ragazzi ha invece animato il pomeriggio al Centro Sociale di Fiorentino con la nuova rassegna organizzata da Volontari Civici nei Castelli e la Giunta di Castello di Fiorentino. La combriccola dei Lillipuziani ha presentato “Il giro del mago in 80 mondi”. Protagonista dello spettacolo è l'audace Giacomo, che decide di intraprendere un viaggio epico attorno al globo. A ogni tappa però scopre e impara un nuovo gioco di prestigio, per trasportare il pubblico in tanti luoghi diversi , pieni di sorprese e meraviglie.

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