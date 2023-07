ESTATE 2023 Fine settimana ricco di eventi in Repubblica: latino, lirica e Beatles

Si balla in Campo Bruno Reffi per Peace&Dance con i Croma Latina, l'orchestra di Cattolica, fondata da Fausto Olmi, leader al piano insieme ai suoi musicisti, tutti con grandi esperienze musicali alle spalle, e le voci soliste di Kino e Rita. Proporre i grandi successi in chiave salsa, la loro cifra distintiva.

Dalle sonorità latine ai Concerti lirici, che tornano con ARMONIE! Musica Classica nel centro storico di Borgo Maggiore. Sul palco del Concordia i soprani Lu Jiayin e Ilaria Monteverdi, ed il tenore Zhuo Li Tai: interpretano arie dalle opere di Donizetti, Verdi, Puccini, Strauss, Giordano, Gounod. Un concerto che segna, dopo il Covid, la ripresa dei rapporti tra Camerata del Titano, i San Marino Summer Courses, e le istituzioni musicali cinesi.

Si chiude la “San Marino International Beatles Week” nel segno degli approfondimenti sui Fab Four: a Palazzo Graziani la presentazione del libro 1964 - Gli occhi del Ciclone, la storia vibrante della prima tournée intercontinentale dei Beatles negli scatti di Paul McCartney. Ieri invece l'incontro dedicato ai “Complessi Musicali Italiani 4ever!”, chiacchierata con Maurizio Maiotti, noto editore, scrittore ed esperto musicale milanese, creatore della mitica fanzine Jamboree Magazine. Tutte iniziative che hanno animato la settimana grazie all'impegno e alla passione di Rolando Giambelli, Presidente Beatlesiani D’Italia Associati.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: