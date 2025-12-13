TV LIVE ·
"Fino a domani": riflessioni su famiglia e finzione nello spettacolo della Compagnia degli Scalcagnati

Mescolando risate e situazioni impreviste, il focus sul significato dei legami, le maschere quotidiane e il rapporto tra realtà e finzione.

13 dic 2025
Per la rassegna "Occhi sul Teatro", in scena nella serata di venerdì 12 dicembre all'Auditorium Little Tony di Serravalle, la commedia "Fino a domani", ispirata al film "Una famiglia perfetta" di Paolo Genovese. Una produzione della Compagnia degli Scalcagnati, per la regia di Mirco Gennari.

Lo spettacolo racconta la storia di Leone, un uomo solo che ingaggia una compagnia teatrale per mettere in scena la propria famiglia a Natale. Momenti comici e situazioni impreviste, per riflettere sul significato dei legami, le maschere quotidiane e il rapporto tra realtà e finzione.





