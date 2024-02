UNA VOCE PER SAN MARINO Fiorello: "Ci vediamo a San Marino. Ok?" Lo show man, su Viva Rai 2, ha scherzosamente accolto l'invito di Biggio che sarà il conduttore del concorso canoro sammarinese valevole per un posto all'Eurovision Song Contest 2024. I "Daudia" vincitori della prima semifinale

Sono dunque i “Daudia” i primi concorrenti provenienti dalle selezioni ad accedere alla finale di sabato prossimo. Davide e Claudia, i componenti dei Daudia, sono un duo di cantautori, che si è già fatto notare sia in Italia che all'estero in importanti concorsi canori e portano il brano “With you”.

Accedono invece alla semifinale ripescaggi: Masala e Foresta, Mace, Itama e Simon Evans. Notevole intanto l'eco sui media, dopo il disvelamento ieri a Milano degli 8 big. “Una voce per San Marino” è stato infatti ai vertici dei trend topics di X e Fiorello ne ha parlato di nuovo in mattinata a “Viva Rai 2”. Rispondendo all'invito di Biggio, che sarà il conduttore del concorso canoro sammarinese, ha scherzosamente risposto: "Ci vediamo a San Marino. Ok?".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: