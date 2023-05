ISTITUTI CULTURALI "Fiori di Baggio" in anteprima a San Marino: "Una favola che capovolge la realtà"

Uscito nelle sale a fine marzo, “Fiori di Baggio” è un film ironico ma dalle venature drammatiche, estremamente efficace nella comprensione dell'universo giovanile e femminile rispetto ai temi dell'estremismo religioso e dell'approccio interculturale. Al Concordia, attori e regista – Federico Rizzo è uno degli esponenti più rappresentativi del cinema indipendente milanese, suoi anche il soggetto e la sceneggiatura della pellicola – orientano il pubblico sammarinese nelle atmosfere del film, “che veicola – ha detto - messaggi molto importanti”.

Racconta la periferia, “una vicenda di consegne floreali”, che a sua volta si intreccia ad una sconvolgente scoperta: un padre, nel mezzo di un litigio, chiede al figlio di uccidere la sorella che non acconsente ad un matrimonio combinato. Senza svelare troppo, è da un rapimento salvifico, architettato di getto dalla giovane protagonista Andrea, interpretata da Matilde Porta, che si dipana la storia, apertamente ispirata alla vicenda di Saman Abbas; il road movie fa quindi tappa proprio a San Marino, antica terra della libertà dove l'integralismo non è mai arrivato. Qui, sono state girate alcune scene esterne nei luoghi simbolo del centro di Città, ma anche set interni grazie alla collaborazione della nota flower designer Mara Verbena.

Svestendo per l'occasione i panni della Signora Coriandoli per indossare quelli di un oste, in evidenza il cameo di Maurizio Ferrini, che proprio sul Titano ha scelto di vivere. Un film identitario, un tentativo di riscatto, una ragazza che lotta per un'altra ragazza. “Una favola – per usare le parole di Rizzo - che capovolge la realtà”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: