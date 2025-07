EVENTI INTERNAZIONALI Fiori di porcellana newyorkese Riapre la prestigiosa FRICK COLLECTION sulla Quinta Strada con il “giardino di porcellana” di Kanevsky in mostra sotto le tele nelle sale dei grandi artisti della storia della pittura

Sale come stanze fiorite addobbate opera per opera, pittore per pittore, in amalgama cromatica e stilistica con le composizioni di fiori di porcellana dell'artista ucraino Kanevsky - come conferma per l'ispirazione l'autore stesso. La mostra a evocare la prima apertura della FRICK avvenuta a New York nel 1935 anche allora riempita di fiori dalla figlia del famoso proprietario della COLLECTION.

“Porcelain Garden” in uno spazio museale espositivo è una mostra nella mostra in cui i fiori sono opere permanenti che rimarranno per sempre anche dopo la fine dell'allestimento esattamente come le grandi opere acquisite nei decenni da CASA FRICK. I fiori sono di porcellana dipinta sostenuti da anime di metallo: tecnica e arte in fusione nel design sperimentato nel tempo con vari materiali. I fiori sono, tra le nature morte, il tema più diffuso nella storia dell'arte e dell'architettura con un significato simbolico e culturale senza tempo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: