RASSEGNA MUSICALE D’ESTATE Fisarmoniche sotto la loggia

Il maltempo non ha fermato il Concerto di Fisarmoniche ieri sera sotto il porticato di Piazza di Sopra di Borgo Maggiore. L'evento rientra nella Rassegna Musicale d’Estate e ha visto protagonista il M° Sergio Scappini con un programma basato sui brani per fisarmonica sola, duo di fisarmoniche ed ensemble, con l'esecuzione di autori che spaziano da Haydn a Bach, e ancora Morricone, Casadei, Semyonov. Non è mancata la fantastica fisarmonica solista del maestro Scappini. E domenica si replica il concerto all'Alba, dagli Orti dell'Arciprete della Basilica del Santo. L' Accordion Concert Academy Ensemble con ingressi contingentati.

