CARTOON TV FLAGSTONE sono i FLINTSTONES su BOOMERANG Bambini tutti a casa. Boomerang a 60 anni dalla famosa serie americana ripropone tutti i giorni FLINTSTONES-GLI ANTENATI lo spin-off derivato dall'originale sui FIGLI dei primitivi

Era il 1959 quando la puntata pilota dei FLAGSTONE fu proposta alla ABC. Piacque ai produttori televisivi ma non andò in onda che l'anno successivo, nel doposcuola per i piccoli a casa, con la prima serie dal titolo THE FLINTSTONES. Da metà marzo su BOOMERANG in esclusiva lo spin-off “YABBA DABBA DINOSAURS” in versione italiana delle “stories” di Hanna e Barbera dedicate ai figli degli Antenati: BUM BUM e CITTOLINA. I bambini di Fred e Barney ebbero da subito il gradimento della famiglia media statunitense per la leggerezza e la dolcezza dei personaggi. Lei ama la scienza ma può diventar esplosiva se si arrabbia. Lui più credulone e svogliato è un gran mangiane come d'altronde i piccoli in generale anche oggi. Ma vincente e onnipresente è il piccolo DINO, compagno di giochi e dinosauro domestico, che sa far danni più di un cane e un gatto messi insieme...

fz



I più letti della settimana: