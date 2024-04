ANTEPRIMA FILM "Flaminia" Giraud in commedia femminile Il “cinema delle ragazze” con FLAMINIA nell'opera prima dell'attrice comica romana Michela Giraud tra ironia, tenerezza, e 'autismo' creativo

Una storia (im)probabilmente vera o quasi di due sorelle diverse sull'orlo dell'autismo: solo che una lo è l'altra lo fa ambedue senza saperlo... Ludovica (Rita Abele) è in cura davvero in comunità, FLAMINIA invece è ossessionata dal riscatto in società ma non basterà il matrimonio a salvarle. Un cast da “tv delle ragazze” a turno protagoniste in stand-up comedian generazionale con la partecipazione della sammarinese Costantina Busignani, Antonello Fassari, e un cameo dell'amico Andrea Purgatori.

