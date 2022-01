SAN MARINO TEATRO Fo al Titano: "Mistero Buffo" dei giorni nostri Con Matthias Martelli torna "il Nobel" sul Monte con il teatro politico attualizzato dal giovane attore per ironia e simpatia

MISTERO BUFFO opera storica di Dario Fo in scena al Titano per San Marino Teatro protagonista il giovane attore Matthias Martelli. Canovaccio nato negli anni 70 e più volte riadattato e recitato anche in Repubblica dalla Compagnia Fo-Rame oggi spettacolo contemporaneo diretto da Eugenio Allegri. Monologo senza intermediari giostrato sull'azione diretta in platea sul pubblico. Basato sul canovaccio inventato e più volte scritto dal Premio Nobel per la Letteratura 1997. Commedia dell'Arte e lazzi comici improvvisati come nelle “giullarate medioevali”. Politico e travolgente rappresentazione critica in chiave sociale e popolare. Il Maestro, che gli attori di scuola Fo chiamano ancora oggi “il Nobel”, cambiò il teatro politico internazionale a partire da questo testo.

