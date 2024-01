CONCERTI EMILIA Folk: tra la Via Emilia, Napoli e il Mississippi GNUT il cantautore partenopeo in tour al Locomotiv Club di Bologna con l'ultimo album “Nun te ne fa'”

Il disco della tournée 2024 è prodotto da Piers Faccini per l'etichetta francese BEATING DRUM. “Nun te ne fa'” è uscito un anno fa e dopo l'esordio in teatro a Napoli, insieme ai musicisti della Nuova Compagnia di Canto Popolare e alla corista Ilaria Graziano, ha fatto il giro d'Italia per ricominciare da Bologna. Dopo il lancio su RAI 3 a “Via dei Matti n°0” GNUT ha collaborato con Niccolò Fabi e Tosca partecipando al Premio Tenco per il miglior album in dialetto. Recentemente ha scritto per l'ultimo Beppe Barra e suonato al festival italiano del New Jersey. Da 20 anni porta in tour il suo inconfondibile timbro vocale in contaminazioni tra canzone napoletana, folk inglese, e il blues del Delta del Mississippi.

