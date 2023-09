EMILIA ROMAGNA MUSICA FolkPunk e RuralRock per gli alluvionati romagnoli Il gruppo punk-folk LENNON KELLY alla serata santarcangiolese pro alluvione nel cesenate in un concerto solidale e benefico in piazza Ganganelli

LENNON KELLY ovvero “Irish Folk Rock & Rural Punk dal sangiovese al whisky...” è lo slogan sui social che il gruppo cesenate, nato 12 anni fa da un progetto sulla musica popolare irlandese e romagnola, riassume la mission dei 7 musicisti. Dal disco LUNGA VITA AL RE al brano MAZAPÉGUL il grido liberatorio della band si innalza nell'ultimo pezzo estivo: “Dove vanno a finire le bestemmie...?”. L'autore testi è Vasco Abbondanza che pesca direttamente dalla frenesia quotidiana e domestica. Tra rock è folk c'è di mezzo il punk non senza tralasciare l'influenza della Casadei Sonora nell'incrocio melodico violino/fisarmonica, fra Irlanda e Romagna, in una sorta di comunione popolare tra le due terre. Sorrivoli e la collina cesenate sono da sempre nell'immaginario musicale dei LENNON KELLY (7 diverse teste cantanti) che raccolgono nei loro concerti aiuti per gli alluvionati proprio da e per queste parti.

