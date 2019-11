Fondazione Tebaldi: esibizione delle giovani promesse della lirica

Al Teatro Titano concerto organizzato dalla Fondazione Renata Tebaldi, che s'inserisce all'interno del cartellone di “Celebrazioni del 15° anniversario della scomparsa di Renata Tebaldi”, una serie di eventi creato in occasione di quello che è, a tutti gli effetti, non solo l'anniversario della morte dell'Artista ma anche il 15° anno di attività della Fondazione da lei voluta e autorizzata. Per l'occasione esibizione dei vincitori del premio speciale che la Fondazione Renata Tebaldi lo scorso 8 Giugno ha assegnato a giovani promesse della lirica durante la finale del Concorso lirico internazionale. Sul palco i soprani Silvia Caliò e Valentina Corò ed il pianista Riccardo Caruso.