Fondazione Tebaldi: premiati 22 capitani d'industria sammarinesi sostenitori di cultura e belcanto.

Investire in cultura e in bellezza, questo il messaggio del Gran Galà del Mecenatismo organizzato dalla Fondazione Renata Tebaldi, sabato sera al Teatro Titano, con il patrocinio della Segreteria di Stato per la Cultura. Un appuntamento che si inserisce all'interno del calendario di celebrazioni del Centenario dalla nascita della indimenticata Voce d'Angelo. Consegnati nell'occasione i premi “Nota d'Oro” a 22 capitani di industria sammarinesi e alcune realtà no profit che negli anni hanno sostenuto proprio la cultura e il belcanto. Fra questi l'Ente Cassa di Faetano e la Cassa di Risparmio, co-promotori della nascita del Concorso Internazionale di Canto Renata Tebaldi, che quest'anno, dal 13 al 17 settembre, torna nella Repubblica di San Marino.

I riconoscimenti sono andati, tra gli altri, a Gruppo SIT, Ceramiche Del Conca, Cotes, Valpharma (un tributo alla memoria del patron Roberto Valducci), Free Shop, TitanCoop; Giochi del Titano e Grand Hotel San Marino e per Interperformances premio a Luciano Capicchioni ritirato dal figlio Manuel ; poi Gioielleria Arzilli, Fior di Verbena, Music In, Studio Stampa, Elledue, Giancarlo Bomba e Trends. Tra le realtà no profit: Fondazione Gilberto Terenzi, Fondazione Simoncini Galluzzi, Fondazione XXV Marzo e SUMS.

