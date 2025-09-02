ARTE

Fonte dell'Ovo: inaugurata l'opera dedicata a Sebastiano Minguzzi

Inagurata l'opera in memoria del maestro Sebastiano Minguzzi, creata da Thea Tini. La presentazione alla scuola media di Fonte dell'Ovo. Si tratta di un'opera in ceramica realizzata da Tini in collaborazione con Paolo Giannini e donata dal laboratorio della Cooperativa Barbò alle medie. Il bassorilievo è dedicato alla memoria del maestro ceramista Minguzzi, venuto a mancare un anno fa e che ha lasciato un segno indelebile nella comunità scolastica.

