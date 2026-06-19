Forma Aperta, festival per i 20 anni di UNIRSM Design

Dibattiti e mostre, workshop e musica per un festival laboratorio che vuole affermare i valori sui quali si fondano i Corsi di Laurea in Design dell'Università di San Marino: pensare e agire insieme, come comunità. Forma Aperta, prima edizione per un evento che sarà biennale, nato dall'idea di studenti e neo laureati. “Abbiamo dato vita a questo festival grazie al nostro collettivo che si chiama Collettivo 739 – spiega Giulia Biscetti -che è nato durante un workshop del primo semestre del secondo anno di magistrale; poi abbiamo deciso di rendere realtà questo festival e quindi abbiamo coinvolto anche altre realtà come Swag Marino e, insieme, ci siamo uniti per creare questo meraviglioso evento”. “È un festival che punta a mettere al primo posto tutta parte di tentativo – dice Steve Ehanire di Swag Marino - di processo. Come diceva anche Giulia, nasce proprio dagli studenti e quindi è bello che ci siano proprio il processo e il tentativo di essere al primo posto; perché noi siamo i primi a metterci in gioco, a sbagliare e imparare, per fare qualcosa per la nostra comunità”.

Festival diffuso, dagli spazi interni ai giardini del Santa Chiara fino al centro storico; in Aula Magna l'inaugurazione ufficiale e il momento istituzionale per celebrare i 20 di attività di UNIRSM Design: “Una tappa importante - dice Riccardo Varini, Direttore del Corso di laurea triennale in Design - perché siamo riusciti a resistere, nonostante la concorrenza internazionale e nazionale nella penisola italiana. Abbiamo proposto approcci del design molto particolari in questi vent'anni e sono approcci che guardano molto al sociale, al rispetto dell'ambiente e i giovani si possono formare dal punto di vista del design del prodotto e della comunicazione visiva. Vent'anni passati qui all'interno della Repubblica, con una grande accoglienza da parte delle imprese, da parte delle istituzioni, degli enti, dell'UNESCO, ma con la possibilità di lavorare e cooperare anche all'estero in tantissimi diversi contesti: in Africa, in Rwanda, in Congo, in Marocco, ma anche in Libano che sappiamo adesso ha dei momenti di grandissima difficoltà. Noi con il design siamo riusciti anche ad affiancare le piccole e micro comunità e forse questo ci caratterizza”.

E nell'ambito del festival inaugurato lo spazio RISMA. “RISMA è un nuovo spazio che abbiamo da questo anno per i nostri Corsi di laurea, in tutta l'Università - spiega Massimo Brignoni, Direttore del Corso di Laurea Magistrale in Interaction & Experience Design - . Uno spazio polivalente dedicato agli studenti e a tutta la comunità universitaria. Qui potranno avvenire eventi culturali, presentazioni di libri, con l'intenzione di avere uno spazio che si apre anche alla comunità sammarinese, dove potersi incontrare, dialogare e creare quelle occasioni che servono per far progredire la cultura per noi all'Università e per tutti i cittadini”.