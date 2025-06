OLTRE LA FORMAZIONE Formarsi e guardare il futuro: il libro di Andrea Granelli e Nicola Spagnuolo Un dialogo tra passato e futuro nel mondo della formazione aziendale

“In un mondo che cambia, la scelta di cosa apprendere dipende non solo dai problemi dell’oggi ma anche da ciò che servirà domani. Per cui un aspetto fondamentale per affrontare in modo corretto il potenziamento delle nostre competenze e attitudini è rafforzare il nostro sguardo al futuro”: così gli autori Andrea Granelli e Nicola Spagnuolo introducono il volume “Oltre la formazione”. Un dialogo tra passato e futuro nel mondo della formazione aziendale.

"La formazione è un veicolo - spiega Nicola Spagnuolo - è uno strumento, richiede, per essere efficace, degli obiettivi. L'efficacia della formazione, quindi, è commisurata agli obiettivi verso i quali la formazione deve condurre o guidare. Là dove mancano gli obiettivi, la formazione non è di per sé inutile, però è costosa. Gli obiettivi possono essere individuali, aziendali, piuttosto che di sistema paese, ma la formazione è intesa in ogni sua singola sfaccettatura, quindi da quella scolastica, a quella universitaria, a quella manageriale, a quella professionale, richiede degli obiettivi. E da lì è nata l'esigenza di razionalizzare il concetto di formazione".

Nel servizio l'intervista a Nicola Spagnuolo (Autore)

