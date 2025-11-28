Formazione e ispirazione, a San Patrignano la 29^ edizione di Evolution Forum Day

Si preannuncia un tutto esaurito, con oltre mille persone attese, per la 29^ edizione di Evolution Forum Day, l'evento ispirazionale ed esperienziale organizzato dalla società sammarinese Evolution Forum che si terrà domani 29 novembre presso l’Auditorium della Comunità di San Patrignano, sulle colline di Rimini. A guidarlo è Gianluca Spadoni, imprenditore e formatore riccionese d'origine che quest'anno festeggia i 30 anni di carriera.

Il tema di questa edizione è "La vita larga", focalizzato sulla ricerca del significato che va oltre la semplice sopravvivenza. Gli organizzatori dell'evento si pongono una domanda cruciale: "Tutti ci chiediamo quanto vivremo, come vivremo. E la domanda che ci vogliamo porre invece è cosa facciamo mentre viviamo?". Evolution Forum Day mira a spingere i partecipanti a riempire la vita "di desideri e di obiettivi, di significato", aiutandoli a trovare lo spunto per un nuovo progetto, tentare un’impresa o realizzare un sogno, in sostanza: "scegliere di decidere".

Per farlo, sul palco dell'evento saliranno relatori di fama mondiale che incarnano il tema della "vita larga". Tra gli ospiti speciali spicca Horacio Pagani, designer e imprenditore argentino naturalizzato italiano, fondatore di Pagani Automobili, riconosciuto per aver unito arte e ingegneria nella creazione di hypercar iconiche come la Zonda e la Utopia, ispirandosi a Leonardo da Vinci. Il mondo dello spettacolo sarà rappresentato da Stash, il frontman dei The Kolors, una delle band pop italiane più amate, vincitrice di Amici nel 2015 e autrice di successi internazionali come ITALODISCO. L'eccellenza scientifica e manageriale avrà volti di spicco come Amalia Ercoli Finzi, una delle più importanti ingegnere aerospaziali italiane e prima donna laureata in ingegneria aeronautica al Politecnico di Milano nel 1962, nota per il suo contributo cruciale alla missione Rosetta. Al suo fianco ci sarà Cristina Scocchia, CEO di Illycaffè dal 2022, che porta l'esempio di una leadership inclusiva e innovativa, ben descritta nella sua autobiografia “Il coraggio di provarci. Una storia controvento”. Il dinamismo dello sport estremo sarà garantito da Valentina Greggio, la sciatrice italiana specializzata nello Speedski, che detiene il titolo di donna più veloce sugli sci al mondo grazie al record di 247,083 km/h. Infine, il salto triplo offrirà due testimonianze di successo: Andy Díaz Hernández, cittadino italiano e portacolori dell’atletica azzurra, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 e oro agli Europei e Mondiali indoor 2025, e il suo mentore Fabrizio Donato, bronzo olimpico a Londra 2012 e oro agli Europei di Helsinki.

Tutti loro parleranno di storie di difficili vittorie e inattese sconfitte, di sogni improbabili che diventano realtà offrendo contenuti di altissimo livello e profonda ispirazione. "Sono persone - aggiunge Spadoni -che vivono il lavoro non solo come mezzo economico, bensì come vera e propria fonte di arricchimento non solo materiale, spesso ancora di più spirituale, umano, umanistico, non come strumento per avere, ma anche per dare, per poter testimoniare, per potere dare indietro". L'obiettivo finale di queste riflessioni è "scaricare a terra" e rendere fruibili a chiunque gli insegnamenti.

Mai come un evento come questo, centrale è la location. La Comunità di San Patrignano è l’incarnazione della mission dell'evento. La sfida quotidiana in questo luogo, che ospita centinaia di giovani in recupero, è quella di "muovere un passo al di là del proprio limite, non soccombere alle difficoltà". I pilastri del recupero sono le regole, come i posti in mensa apparecchiati col righello", il sostegno del così detto "angelo custode" che affianca i nuovi arrivati 24 ore su 24 e il lavoro, con la comunità che negli anni ha avviato decine di attività produttive in cui i ragazzi vengono impegnati.



"La presenza all'interno della comunità - aggiunge Spadoni - ci aiuta a riflettere perché tutti noi ci dobbiamo assolutamente consapevolizzare che nella vita veniamo spinti e guidati da due cose. La prima è il dolore, la sofferenza, che ci urla di cambiare, migliorare. La seconda è il sogno, il desiderio. Mentre i ragazzi di San Patrignano che possono testimoniare che hanno cambiato grazie alla sofferenza, tutti i nostri ospiti hanno cambiato grazie a un sogno."

L'evento sarà trasmesso in diretta streaming da San Marino Rtv sul canale Rtv Sport visibile a questo link.












