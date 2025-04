Formazione nel Turismo Rurale: al via il nuovo corso del CFP, iscrizioni aperte fino al 23 aprile

Un'opportunità formativa per chi sogna di vivere e lavorare a contatto con la natura e le tradizioni del territorio: il Centro di Formazione Professionale (CFP) lancia un nuovo corso dedicato al Turismo Rurale, nell’ambito della sua programmazione annuale. Il percorso è pensato per chi desidera entrare a far parte dell’Albo degli Operatori del Turismo Rurale, e si rivolge a coloro che vogliono aprire un B&B, avviare un’attività di ristorazione con prodotti di produzione aziendale e/o tipici, oppure dare vita a fattorie didattiche e iniziative legate all’ambiente e al mondo rurale.

Le iscrizioni sono aperte fino al 23 aprile 2025. Tutte le informazioni dettagliate sono disponibili sul sito ufficiale www.cfp.sm.

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare direttamente il CFP al numero 0549/885749.

