Forum del Dialogo in udienza dalla Reggenza

Il Direttore Scientifico del Forum del Dialogo, Renato di Nubila è stato ricevuto in udienza privata dai Capitani Reggenti, Alessandro Mancini e Grazia Zafferani. Illustrate tematiche e programma della V Edizione, rinviata a causa dell’emergenza sanitaria. Da Di Nubila, accanto al ringraziamento per il contributo dato all’iniziativa e per il Patrocinio concesso dalla Reggenza all’evento, ha ricordato i tanti consensi che il Forum vanta, anche da parte di istituzioni internazionali di rilievo. Dai Capitani Reggenti – fa sapere in una nota il Presidente del Comites, Diego Renzi – il plauso al Forum, per l’attualità del tema trattato, quello dei cambiamenti climatici, nonché l’interesse per una iniziativa che dà lustro al Paese.

Viene poi dal Comites e dalle altre Associazioni promotrici del Forum la soddisfazione per l’istituzione – su impulso del Segretario al Territorio, Stefano Canti – di un Tavolo per lo Sviluppo Sostenibile, con riferimento agli interventi per il contrasto e l’adattamento al cambiamento climatico; tavolo che si insedierà nei prossimi giorni.