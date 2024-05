Forum del Dialogo, presentati gli Atti della sesta edizione Riflessione sul tema “Dialogo con la comunità civile: la famiglia, le associazioni, il volontariato, i gruppi sociali

Le giornate di dialogo dello scorso novembre sono ora fissate negli atti del Forum, presentati in un nuovo momento di riflessione con i partner dell'evento - dall'Associazionismo ai sindacati, alle Giunte di Castello - presente anche il Vescovo di San Marino Montefeltro Monsignor Andrea Turazzi. Obiettivo: fissare esperienze e messaggi positivi, anche per aiutare il Paese a fare i conti con idee nuove:

“Questa volta – dice Renato Di Nubila, Responsabile Scientifico del Forum del Dialogo – le idee sono arrivate da cinque Università, che hanno dato veramente il meglio delle proposte possibili. Mi rifaccio un po' anche alle belle esperienze che sono venute, i fatti che si vivono, azioni che si fanno. Quindi vogliamo proprio mettere a disposizione non un libro, ma delle idee”.

“Non rassegniamoci a non fare presenza in un mondo che ha bisogno di presenza” - dice ancora Di Nubila, riportando al cuore della sesta edizione, che ha lavorato sul tema della costruzione del senso di comunità e del concetto del “noi”. E nell'appello ad uscire dall'io, ha indagato le storie sul campo e dato voce alle testimonianze, di chi è all'opera per il bene comune.

“È importante parlarne, è importante riconoscere il ruolo che hanno oggi nella società - Maria Grazia Gambardella, sociologa a Milano “Bicocca” - in termini di risorse, in termini di persone, in termini di sostegno che offrono alla società. Dire che le risorse pubbliche siano sufficienti ormai è superfluo, inutile. Fondamentale è l'apporto della comunità civile, fondamentale per il sostegno di problematiche che crescono sempre più. Facciamo i conti con nuove disuguaglianze, con livelli di povertà elevatissimi. L'apporto della società civile è irrinunciabile”.

Nel video, le interviste a Renato Di Nubila, Responsabile Scientifico del Forum del Dialogo e a Maria Grazia Gambardella, sociologa – Milano “Bicocca”

