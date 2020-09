EVENTO FOTOGRAFICO RSM Foto d'autore: in rassegna "l'occhio come mestiere " “I Maestri del Photomeeting” in una mostra per immagini a San Francesco.

Per la prima volta al museo pinacoteca di Città, fino all'8 novembre, le opere dei fotografi più famosi a cura di Conrad Mularoni e Albano Sgarbi dell'ASFA in collaborazione con la SUMS con il patrocinio delle segreterie CULTURA e TURISMO. Una raccolta di scatti d'autore dei corsi nazionali tratti dagli INTERNATIONAL PHOTOMEETING che vanno dal 1991 al 1999. Personali e collettive dei nomi più celebri saliti sul Monte a tenere corsi. Artisti invitati nei decenni dai Foto Amatori sammarinesi sotto la guida dell'art director FRANCO FONTANA. Nella storia degli incontri tanti workshop sul reportage, ritratto, nudo ed elaborazione digitale oltre allo storico Premio ROMEO MARTINEZ dedicato al miglior portfolio. Una esposizione originale unica nel suo genere con opere mai viste prime divenute icone del costume nel tempo ancora oggi. Una lettura per immagini a ingresso libero e creativa supportata da un catalogo speciale dato in omaggio durante l'inaugurazione ufficiale.

