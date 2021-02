CONCORSO FOTOGRAFICO EMILIA Foto giovani: format a Reggio in medium Europa 7 artisti under 35, dopo la “call”, esporranno per il progetto GIOVANE FOTOGRAFIA ITALIANA di Reggio Emilia VIII edizione nell'ambito del Festival FOTOGRAFIA EUROPEA dal 21 maggio al 4 luglio

GFI Reggio Emilia in Europa. Ai chiostri in San Domenico sede naturale del format nato dal comune emiliano nel 2012 quest'anno s'intitolerà “RECONSTRUCTION” per ricostruire il reale. Promuovere la ricerca utilizzando la fotografia come medium per originalità e rinnovamento. Un archivio storico consolidato di oltre 70 fotografi residenti in Italia con il sito gfi.comune.re.it fanno da casa “dell'occhio come mestiere” (definizione della fotogrfia di Gianni Berengo Gardin) per centinaia di giovani artisti. Saranno 7 giovani ad esporre i loro progetti 2021 scelti dai critici per collaborare e confrontarsi con gli altri anche direttamente in presenza negli spazi espositivi 'monastici' reggiani di rara bellezza riservati alla mostra collettiva. Festival FOTOGRAFIA EUROPEA è inserito nel circuito internazionale mentre l'evento GFI è in collaborazione con l'ANCI e PARMA Citta della Cutura 2020-2021.

