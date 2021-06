MOSTRE DESIGN RE Fotografia Europea: Il sogno in una stanza Festival Foto Eu 2021 tappa reggiana al Palazzo da Mosto con la mostra CAMERE CHE SOGNARONO CAMERE di Demand-Boyce per il weekend

Negli ambienti di palazzo 'ambientare', fra androni e scalinate patrizie, le camere in conversazione fotografica (e scenografica) tra le opere di 2 diversi artisti in doppia personale. Un progetto Collezione Girefin sul sogno in una stanza... THOMAS DEMAND usa carta e cartone in tre dimensioni riproducendo a grandezza naturale frammenti di realtà. Le fotografa minuziosamente. Distruggendo, poi, le sculture. Soggetti di luoghi storici entrati nella memoria collettiva e fissati dalla fotografia. MARTIN BOYCE 'installa' natura e design: l'architettura anonima di oggetti ordinari (i resti di un edificio incendiato, ad esempio, che poi è l'accademia che l'artista a frequentato in passato). Palazzo da Mosto è stato a sua volta un laboratorio pedagogico e una scuola prima di essere CAMERE...

