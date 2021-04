EVENTO PARMA Fotografia: le tribù sulla faccia della gente “TRIBES: l'ultimo respiro della terra” del fotografo Arturo Delle Donne al Museo d'Arte Cinese ed Etnografica di Parma, fino al 30 aprile, facce e stilemi tribali sui volti della gente d'Occidente

Parma tribale nell'opera fotografica di Della Donna (tra ricerca antropologica ed estetica) sui visi della gente di città ma con le pitture e i segni della Nuova Guinea, Papua e Amazzonia, pennellati sui guerrieri moderni che popolano le nostre metropoli. Studenti e operai, gente comune per strada con i colori e gli stilemi di Australia, Etiopia, Perù, Burkina Faso e Nuova Caledonia. Miscellanea semantica sulle tradizioni tribali di popoli lontani su persone vicine (prossemica): gente quotidiana qua come là (non abbiamo sempre giocato con i costumi occidentali, sugli aborigeni o gli scout indiani, in un circo mediatico che va da Buffalo Bill a Orfei!?) e se i nostri zigomi, occhi chiari e nasi occidentali si prestano alle pitture estreme o esotiche come alle Hawaii, che popolo ne risulta? La società multietnica e multirazziale (come quella statunitense ad esempio) con influenze asiatiche e e africane, amerinde, latine ed europee, che respiro ha?!

fz

