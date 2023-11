SAN MARINO CINEMA Fotografie di Pascali da Polignano a Mare “PINO” di Walter Fasano alla rassegna “Lo sguardo in movimento” di San Marino Cinema al Concordia di Borgo Maggiore

PINO PASCALI era un artista morto a 32 anni in motocicletta nel '68. Protagonista della stagione sociale più potente e irriverente di sempre. Rivoluzionava la sua fotografia in performance, da Polignano a Mare dov'era nato, fino a Parigi. Cinquant'anni fa spaccava in due la critica e si faceva notare con le sue azioni provocatorie e violente pure su di sé (autoscatti di vita vissuta). Un'immagine vivida la sua.

