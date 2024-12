Francesco Salinari incanta al Teatro Titano: un concerto per i 10 anni dell'Associazione Batticinque

Ieri sera al Teatro Titano il concerto del pianista Francesco Salinari, a chiusura delle celebrazioni per i 10 anni dell'associazione Batticinque. Autistico, Salinari ha iniziato con la musicoterapia ed è il primo che si è diplomato al Conservatorio in Italia. "Per me, che sono di Taranto il pianoforte è come il mare" - ha detto ieri di fronte alla Reggenza, nell'udienza concessa per omaggiare una associazione diventata pilastro per tante famiglie e persone che convivono con l'autismo e i disturbi del neuro-sviluppo. Hanno collaborato gli Istituti Culturali e l’Istituto Musicale Sammarinese

