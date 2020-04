Francesco Stefanelli vince il contest dell'Accademia Filarmonica Romana

Erano 31 i video selezionati dall’Accademia Filarmonica Romana per il suo #ContestAFR che ha animato le pagine del proprio profilo Facebook dal 18 marzo al 9 aprile, ricevendo tante proposte musicali di talentuosi giovani musicisti. Dal nord al sud Italia con una tappa a San Marino. Perché a partecipare, come riporta Rainews on line, è stato anche il nostro Francesco Stefanelli, che ha raccolto l’invito dell’istituzione romana a inviare da casa, in tempo di quarantena, una sua esecuzione in video realizzata con hashtag #ContestAFR. Il violoncellista sammarinese ha vinto il premio della giuria, classificandosi invece quarto nella classifica scelta dai concorrenti, e vinta dal pianista Federico Manca

Classe 1999, attualmente allievo di Giovanni Sollima ai Corsi di alto perfezionamento dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Stefanelli ha eseguito il Preludio e la Bourrée dalla Suite n. 3 in re maggiore BWV1009 di Bach e il Capriccio n. 7 di Alfredo Piatti. Dietro di lui Rafael Soler (pianoforte), Alessio Ciprietti (pianoforte), Sara Metafune (pianoforte) e Donatella Gibboni (violino).

Come premio, la Filarmonica Romana offre loro il palcoscenico della Sala Casella, per un concerto da tenere nella stagione 2020-21. Ma in attesa di ascoltarli dal vivo, si possono vedere i 31 i video – per un totale di circa 5 ore di musica - sono sulla pagina facebook dell’Accademia Filarmonica Romana con hashtag #ContestAFR.

